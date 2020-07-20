بحث تفعيل البوابة الإلكترونية لجامعة الأقصر

اجتمع الفريق التنفيذي للبوابة الإلكترونية لجامعة الأقصر، اليوم، بإشراف الدكتور أحمد جمال عيد، مدير البوابة الإلكترونية، وحضور إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومركز المعلومات، وذلك لبحث خطوات إطلاق المرحلة الأولى من البوابة الإلكترونية للجامعة.

وتم خلال الاجتماع بجامعة الأقصر، مراجعة ما تم إنجازه من تطوير وتصميم البوابة الإلكترونية، والتي تشتمل على موقع الجامعة، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعة، ومجموعة من الخدمات والمنصات التفاعلية المختلفة.

وفي السياق ذاته، تم مناقشة مجموعة من المقترحات الخاصة بالموقع ووضع خطة العمل للمرحلة المقبلة، حيث يأتي ذلك في إطار التحول الرقمي وتفعيل خدمات البوابة الالكترونية للجامعة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات التفاعلية المقدمة لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وكانت جامعة الأقصر، ممثلة فى كلية الألسن، و5 جامعات مصرية، بجانب 6 جامعات أوروبية، انتهت من تنفيذ تطبيق إلكتروني لمساعدة المهاجرين واللاجئين العرب بدول أوروبا، في التحدث بـ6 لغات أوروبية، حيث ظهر هذا التطبيق (7ling سبع لغات)، بهدف تقديم إمكانية تعلم اللغات الألمانية والأسبانية والفرنسية والإنجليزية والإيطالية والبرتغالية للمهاجرين واللاجئين، بجانب ترجمة للغة العربية.