التفاصيل الكاملة لأزمة بوستر ألبوم إليسا "صاحبة رأي" مع شركة روتانا

خلال الساعات الماضية، كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن بوستر ألبومها الغنائي الجديد "ًصاحبة رأي"، والذى يأتي بالتزامن مع مرور 20 عام على ظهورها الفني نهاية عام 1999.

كشفت إليسا بوستر الألبوم عبر حسابها بتويتر وقالت عنه :"أول مسيرتي كانت صعبة بسبب الانتقادات، بس تخطيت كل شي بقوة ولأنو أبويا علّمني ما خافش ودايماً أواجه قدري. اليوم عم بحتفل بعشرين سنة نجاح الحمدلله وضميري مرتاح. ليش؟ لأنو بدل ما كون ضحية، قررت أكون صاحبة رأي".

وظهرت أليسا فى بوستر الألبوم، وهي نائمة على سرير ومغطاة بشراشف وجسمها شبه عاري، وهو إعادة لما فعلته منذ 20 عاما حينما ظهرت فى أغنية "بدي ادوب".

أظهرت إليسا رسالة لجمهورها بأنها رغم الانتقادات التى وجهت لها فى أغنية بدى دوب، إلا أنها بقوتها وبشجاعة أسرتها لم تتأثر بها وهي الآن وبعد 20 عاما عادت لتعيد الصورة من جديد بعد أن أصبح لها جماهيرية كبيرة.

وعقب طرح إليسا البوستر، قامت شركة روتانا بطرح البوستر أيضا، بل أعلنت مواعيد الألبوم فأشارت إلى أن الأغنية الدعائية ستطرح فى 27 من الشهر الجاري على أن يطلق الألبوم كاملا فى الأول من شهر أغسطس.

وبعد أقل من 3 ساعات قامت الشركة بحذف كافة معلومات الألبوم من مواعيد وصور بدون أن توضح السبب، حتى أن إليسا تفاجئت بما حدث وعلقت على من أخبرها بالمعلومة عبر "تويتر"، بأنها لا تعرف ما حدث.

علمت "الوطن" أن سبب الأزمة، هو النقد الجماهيري الذى تعرضت له الشركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الصورة الجريئة لإليسا، خاصة وأن الشركة فى المقام الأول والأخير شركة سعودية يمتلكها الوليد بن طلال، وأن طيلة عمل الشركة لأكثر من 30 عاما، لم تطرح بوستر أو صورة دعائية بتلك الجرأة.