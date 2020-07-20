نائب محافظ القاهرة: إزالة 1177 مقبرة في مسار كوبري الحضارة

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن عدد المقابر التي تم إزالتها بالفعل، 1177 مقبرة تقع فى مسار كوبري الحضارة، وتم تعويض أصحابها بمقابر فى مدينة 15 مايو، وتم إزالة المقابر التي تقع في المسار المتجه شرقًا، للالتحام بكوبري التونسي وطريق الأوتوستراد، وأيضًا إزالة المقابر التي تقع في مسار الكوبري، المتجه جنوبًا إلى طريق الخيالة.

وأضافت نائب المحافظ لـ"الوطن"، أن المقابر التى تم إزالتها تقع في مسار كوبري الحضارة فى الاتجاه إلى مشروع الخيالة جنوبًا، كما أنه تم نقل رفات الموتى التى تم إزالتها إلى المقابر التعويضية بمدينة 15 مايو، بالإضافة إلى أن مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة، استلمت المقابر بمدينة 15 مايو، لنقل الرفات إليهم، بتكلفة للمقبرة الواحدة 42 ألف جنيه من ميزانية مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة.

وأشارت إلى أن مشروع كوبري الحضارة، يهدف إلى إيجاد طريق بديل آخر، يربط بين شرق وشمال القاهرة، بجنوبها، لتخفيف الضغط على طريق صلاح سالم.