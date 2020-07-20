روتردام السينمائي يتعاون مع معهد صندانس لدعم المنتجين الأفارقة

يتعاون مهرجان روتردام السينمائي، مع معهد صندانس ومعهد Realness مع آخرين في مبادرة جديدة تهدف إلى دعم المنتجين من أفريقيا، بحسب موقع Variety.

وسيشارك 17 منتجًا ناشئًا في ورش عمل تقام عبر الإنترنت من 28 أغسطس إلى 11 سبتمبر. لتغطية وتطوير المشروعات الفنية وتمويلها، بالإضافة إلى تطوير العلاقات العامة والتسويق، والتخطيط الاستراتيجي، والقيادة.

يتمثل الهدف الرئيسي من المبادرة في مساعدة المنتجين الأفارقة لتطوير الإنتاج المشترك.

يشمل نطاق المبادرة أيضًا منتجين من أوروبا والولايات المتحدة يمكنهم المساعدة في تسهيل الاتصالات بين المنتجين الأفارقة.

وتنقسم المجموعة الافتتاحية المكونة من 17 مشاركًا إلى مجموعتين الأولى تشمل الذين لديهم مشاريع الثانية تضم الذين يركزون على التطوير الوظيفي.

يذكر أن معهد صندانس السينمائي ينظم واحد من أكبر مهرجانات الأفلام المستقلة، ويديره الممثل والمنتج والمخرج روبرت ريدفوبرد.