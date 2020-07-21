تعرف على شروط الإعلان في مدينة الأقصر والانتفاع من البيت النوبي فيها

أعلنت محافظة الأقصر، الاثنين، عن طرح عدد من المزايدات العلنية الخاصة بامتياز الإعلانات في المدينة وحق الانتفاع من البيت النوبي وذلك لفترة معينة.

"الوطن" استعرضت أبرز الشروط للتقدم لتلك المزايدات التي تشهد امتيازات كثيرة خاصة في الأونة الأخيرة عقب امتداد عمليات التطوير جميع أنحاء المحافظة.

1- المزايدات العلنية العامة كالترخيص باستغلال حق امتياز الإعلانات بمدينة الأقصر حددته المحافظة بترخيص لمدة 3 سنوات، على أن تكون جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 29 / 7 /2020م.

2- تباع كراسة الشروط بمبلغ 699 جنيها ومبلغ التأمين المؤقت 450 ألف جنيه.

3- سيتم طرح الترخيص بالانتفاع بكافيتريا البيت النوبي لمدة 15 عاما.

4- تقع الكافيتيريا على طريق الأقصر- أسوان الزراعي بالقرب من كوبري البغدادي التابع لمدينة البياضية.

5- تكون جلسة المزاد لطرح ترخيص الانتفاع بكافيتريا البيت النوبي يوم الأربعاء الموافق 29 / 7 /2020م.

6- تباع كراسة الشروط بمبلغ 299 جنيها، وتأمين المؤقت 10000 جنيه.

7- تباع كراسات الشروط والمواصفات بإدارة العقود والمشتريات بمجلس مدينة الأقصر في جزيرة العوامية.

8- يزاد التأمين المؤقت إلى 10% من القيمة الكلية الراسي بها المزاد بالنسبة للمزاد الأول وعن الثلاث سنوات الأولى بالنسبة للمزاد الثاني فور الرسو.

9- يجدد التأمين قبل بداية الثلاث سنوات التالية وذلك بمراعاة الزيادة السنوية في قيمة التعاقد المنصوص عليها بالعقد.

10- تقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط، ويمكن الإطلاع والحصول على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات وذلك بالدخول على موقع بوابة التعاقدات العامة(www.etenders.gov.eg)، ويسري على المزايدات القانون 182 لسنة 2018م ولائحته التنفيذية.