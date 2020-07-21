بعد تألقها في "100 وش".. دنيا ماهر شقيقة محمد هنيدي في "النمس والإنس"

تواصل الفنانة دنيا ماهر، تصوير مشاهدها في فيلم "النمس والإنس" للمخرج شريف عرفة، وبطولة الفنان محمد هنيدي، داخل أحد مواقع التصوير في القاهرة.

وعلمت "الوطن"، أن "ماهر"، تلعب دور شقيقة "هنيدي" بحسب الأحداث، وزوجة الفنان محمود حافظ، حيث يقيمون في منزل واحد، ومن هنا تتولد العديد من المواقف الكوميدية.

وتألقت "ماهر" في دراما رمضان الماضي بدورها في مسلسل "بـ 100 وش"، والذي حاز على إعجاب الجمهور والنقاد، وشاركها البطولة نيللي كريم، آسر ياسين، شريف دسوقي، علا رشدي، مصطفي درويش، إسلام إبراهيم وكوكبة من النجوم، من إخراج كاملة أبوذكري.

ويشارك في بطولة "النمس والإنس" منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد وكوكبة من النجوم.