فيديو.. كواليس دنيا ماهر في بـ"100 وش".. فول وطعمية وتدريب على السجائر

نشرت الفنانة دنيا ماهر، فيديوهات من كواليس تصوير مسلسل بـ"100 وش" للمخرجة كاملة أبو ذكري، الذي عرض بشهر رمضان الماضي، عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت في الفيديو الأول مع نيللي كريم التي كانت تدربها علي شرب السجائر، وعلقت عليه قائلة: "شوجر تدرب كابتن نجلاء على شد الأنفاس".

كما نشرت فيديو آخر ظهرت خلاله مع الفنانة نيللي كريم، والفنان مصطفى درويش، وهم يتناولون الفول والطعمية في الشارع.

"بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، دنيا ماهر، وعدد من النجوم، وإخراج كاملة أبو ذكري.