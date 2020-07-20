لقلة عدد القاعات.. رفع نسبة القبول برياض الأطفال في الأقصر 10%

أعلن عبداللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، موافقة المحافظ المستشار مصطفى ألهم، على رفع نسبة القبول برياض الأطفال 10%، ليصبح العدد 40 طفل بالفصل بدلا من 36.

وأوضح عمران، أنه نظرًا لقلة عدد قاعات رياض الأطفال ووجود عجز بمعلمات رياض الأطفال، وكثرة عدد الأطفال المتقدمين هذا العام، وتطبيقًا للمادة السابعة من قانون رقم 139 لسنة 1981، الذي ينص على أن "يجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة، وذلك بما لا يتجاوز 10% من العدد المقرر للفصل، وكذلك وفقًا لنص القرار الوزاري رقم 285 بتاريخ 28 /6 / 2014 المتعلق بنفس الشأن".

وأكد محافظ الأقصر، أن هذا القرار يستهدف مصلحة الطلاب، وتخفيف المعانة عن كاهل أولياء الأمور، وضمانًا لكل طفل حقه في التعليم، لذلك اقتضت الضرورة رفع الطاقة الاستيعابية لكل فصل.​