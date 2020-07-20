المرشدين السياحيين ينظمون جولة بمتحف الأقصر بهدف دعم عودة السياحة

نظمت اللجنة الثقافية بنقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، اليوم، جولة ميدانية داخل متحف الأقصر، تحت إشراف محمود الطيب، وكيل مجلس نقابة المرشدين، لدعوة السياح والمصريين لزيارة المعالم الآثرية والسياحية بالأقصر.

وقال وكيل مجلس نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، إن التجمع بدأ أمام البوابة الرئيسية لمتحف الأقصر، وقام جميع الحضور بإبراز الهوية كمرشد سياحي، ولبس كمامة وإحضار كحول مع المحافظة على التباعد والإجراءات الإحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة المصرية، لمكافحة العدوى وحماية الجميع، وتم تنظيم الجولة في أقسام وغرف والتحف النادرة داخل متحف الأقصر.

ونظمت النقابة خلال الأسابيع الماضية، جولات فى المعالم الآثرية بعد فتحها، حيث تم عمل جولة ميدانية للمعالم الأثرية، فى معبد الأقصر ومعابد الكرنك، وذلك إستعداداً لبدء استقبال الوفود السياحية.