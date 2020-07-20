وزير الأوقاف باكيا: مستعدون للوقوف بالصفوف الأولى دفاعا عن الوطن

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي البطولي سوف يسجله التاريخ مقدما التحية إلى مجلس النواب الذي لم يخذل المصريين في قرار الدفاع عن ليبيا، مضيفا باكيا: "مستعدون أن نكون في الصفوف الإمامية دفاعا عن الوطن"، موضحا أن الدولة المصرية تواجه تحديات خطيرة من الخونة والعملاء .

وردد "جمعة" خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، "جيش مصر رشيد يحمي ولا يغزوا ولكنه نار تحرق المعتدين، ومصر حائط الصد لإفساد مخططات تقسيم المنطقة"، موجها التحية إلى الإعلاميين الشرفاء لموقفه الثابت تجاه الوطن.

وأكد أنه لا يجوز أن ننشغل بقضايا شخصية في الوقت الحالي خاصة أننا في مواجهة حقيقية، لافتا أنه لابد من إبعاد المشكلات الشخصية للوقوف بجوار مصر والجيش المصري، مشددا على أن الجميع في صف واحد خلف الدولة.