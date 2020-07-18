ننشر نص كلمة وزير الأوقاف بمؤتمر فقه الطوارئ المنعقد بالإمارات

شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر فقه الطوارئ الذي ينظمه إلكترونيًا كل من مجلس الإفتاء الشرعي بدولة الإمارات ورابطة العالم الإسلامي.

كما شارك في الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر الهام "فقه الطوارئ" كل من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإفتاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي، والشيخ نور الحق قادري وزير الشؤون الإسلامية بدولة باكستان.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن علم الفقه ليس بديلا لعلم الطب ولا العكس، كما أن الدعاء ليس بديلا للدواء ولا العكس، فنحن في حاجة إلى الفقه والطب ليتكاملا في تحقيق مصالح البلاد والعباد، كما أننا في حاجة إلى الدعاء والدواء معًا.

وجاءت نص كلمة الوزير كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:

فيقول الحق سبحانه : “وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ”.

ويقول أبو تمام :

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت

ويبتلي الله بعض القوم بالنعم

ومن لم يحمد الله عند البلاء شكره عند النعماء فليس بحامد ولا شاكر .

لقد بيّن فقه التعامل مع جائحة كورونا مدى الحاجة الملحة إلى الخروج من الآفاق الضيقة التي تمثلت عند بعض المحسوبين على الخطاب الديني في حفظ أحكام بعض المسائل دون النظر بعين الاعتبار في فقه المقاصد، وفقه المآلات، ومراعاة ظروف الزمان والمكان وأحوال الناس ومستجدات العصر وطوارئه.

لقد أصبحنا أكثر من أي وقت مضى في أمس الحاجة إلى إعمال العقل في فهم صحيح النص من خلال القواعد العلمية والمنطقية لفهمه، والانتقال من مناهج الحفظ والتلقين إلى مناهج الفهم والتحليل، سواء في مناهجنا التدريسية أم في برامجنا التدريبية أم في كتاباتنا العلمية أو الصحفية أو أحاديثنا الإعلامية، وأن الرأي الشرعي في كثير من جوانبه يبنى على رأي أهل الاختصاص العلمي والطبي فيما نحن بصدد الحديث عنه.

كما أؤكد أنه لا غنى لنا عن العودة إلى جذورنا العلمية في القواعد الفقهية والأصولية والاستفادة من العلوم العصرية على حد سواء، مع التأكيد على أن العلم النافع هو مطلق العلم الذي ينفع الناس في شؤون دينهم ودنياهم، وأن أهل الذكر في كل علم وفن هم أهل الاختصاص فيه ، فليس علم الفقه بديلا لعلم الطب ولا العكس، كما أن الدعاء ليس بديلا للدواء ولا العكس، فنحن في حاجة إلى الفقه والطب ليتكاملا، وإلى الدواء والدعاء معًا، فلن يجدي الدواء إلا بإرادة رب الأرض والسماء بإعمال الأسباب في مسبباتها، فمن خاصية السكين أن تذبح لكنها لم تذبح سيدنا إسماعيل، ومن خاصية النار أن تحرق لكنها لم تحرق سيدنا إبراهيم ومن شأن الحوت أن يهضم ما يبتلع لكنه لم يهضم سيدنا يونس، لأن الأمر في إعمال الأسباب في مسبباتها عند من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مرهون بمشيئته تعالى.

وفي الختام أتمنى للمؤتمر والمنظمين والمشاركين كل التوفيق، سائلين الله ن يعجل برفع البلاء عن البشرية جمعاء.