الكندوز الحي بـ51 جنيها.. نقيب الجزارين: أسعار اللحوم انخفضت

قال يوسف البسومي نقيب الجزارين، إن أسعار اللحوم انخفضت عما كانت عليه في العام الماضي، بسبب قلة القدرة الشرائية للمواطن، وهبوط أسعار الحيوانات الحية، حيث يعجز صغار المربين عن تسويق اللحوم، ما يضطره إلى عرضها بثمن أقل من ثمنها، مشددًا على أنها من أقل الأسعار في مصر.

وأضاف البسومي خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة"، أن فيروس كورونا تسبب أيضًا في انخفاض أسعار اللحوم، لما سببه من قلة القدرة الشرائية للمواطن، التي نتج عنها قلة الطلب.

وتابع: "نتمنى فتح الأسواق خلال الفترة المقبلة، حتى تتم عمليات البيع، والكثيرون لا يستطيعون عرض تجارتهم وبيعها، ما يجعلهم يبيعونها في بعض الأماكن بأسعار أقل، وهو ما جعل أيضًا مستوى البيع يقل عن السنوات الماضية، فمثلًا الكندوز الحي تباع بـ51 جنيها للكيلو".

وواصل: "أما بالنسبة للأنواع الأخرى أقل في البيع، مثل الجملي وهو أقل في السعر، والضاني بـ60 جنيهًا، والجاموس الحي يتراوح أسعاره ما بين 44 جنيهًا و55 جنيهًا، أما أسعار اللحوم تتراوح ما بين 120 جنيهًا و140 جنيهًا للكندوز، أما الضاني والماعز فيتراوح سعرهم ما بين 130 جنيهًا و150 جنيهًا، وبالنسبة للجملي فهو يتراوح ما بين 90 جنيهًا لـ120 جنيهًا".