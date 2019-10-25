أكد محمد وهبة، رئيس شعبة الجزارين بغرفة القاهرة، أن «هناك استقراراً فى سعر بيع اللحوم البلدى منذ أكثر من 4 أشهر»، لافتاً إلى أن ارتفاع اللحوم المستوردة لن يؤثر كثيراً على سعر البلدى، متابعاً، لـ«الوطن»: «كل لحم وله زبونه. ونسبة الإقبال على البلدى لا تتعدى 40% حالياً».

وأشار إلى أن متوسط سعر اللحمة الكندوز على مستوى محافظة القاهرة يتراوح بين 130 و150 جنيهاً، وفى باقى المحافظات، بين 120 و130 جنيهاً، ولحم الضأن بين 130 و150 جنيهاً، والمفروم من 110 إلى 120 جنيهاً.

توقعات بارتفاع سعر "المستورد" بسبب زيادة الطلب الصينى عليه

فى المقابل، رجَّح مستوردون بالغرف التجارية ارتفاع أسعار اللحوم المستوردة بنسب قد تصل إلى 13% خلال الفترة المقبلة، لارتفاع الأسعار فى بلدان المنشأ، فضلاً عن زيادة الطلب بشكل مفاجئ من جانب الصين على اللحوم. وحذَّر المستوردون من تعرض السوق المصرية لمشكلة كبرى، تتمثل فى وجود عجز شديد فى البروتين وارتفاع الأسعار، نتيجة الطلب المتزايد وعدم وجود مخزون، كما حذّروا من تأثر قطاع السياحة لاعتماده اعتماداً كاملاً على اللحوم المجمدة والدواجن والأسماك.

وقال أحمد صقر، الرئيس السابق للجنة الأسعار باتحاد الغرف التجارية، إن الصين شهدت عودة مرض إنفلونزا الخنازير فى الفترة الماضية، ما أدى إلى تراجع المعروض من اللحوم لديها، ودفع الحكومة الصينية إلى تعويض ذلك التراجع بزيادة الاستيراد، مؤكداً أن «مضاربات حدثت على اللحوم عالمياً، ما قفز بسعر الطن لـ6500 مقابل 3400 دولار، قبيل أزمة الصين». وتابع «صقر»، لـ«الوطن»، خلال مشاركته بمعرض «أنوجا» بألمانيا، أكبر معرض لمنتجى الغذاء بالعالم، أن البرازيليين رفضوا البيع لأى دولة غير الصين، لعدم وجود سعر منافس للعروض الصينية.