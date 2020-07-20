حضرها 510 نواب.. متحدث البرلمان يكشف تفاصيل "الجلسة السرية"

كشف النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، تفاصيل الجلسة السرية في البرلمان اليوم، قائلا إن جلسة اليوم كانت مهمة، ومن الضروري أن مناقشات تلك الجلسة تكون في إطار من السرية، وعبر النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية عن الاصطفاف الوطني خلف القوات المسلحة والرئيس السيسي.

وأضاف "حسب الله"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن ثقة الجميع مطلقة في القوات المسلحة والتي لم تخذل الشعب المصري أو يخذلها الشعب عندما تناديه، موضحا أن تقرير مجلس الدفاع الوطني هو نداء من القوات المسلحة للشعب عبر نوابه المنتخبين.

وأوضح أن عدد الحاضرين في جلسة اليوم بلغ 510 نواب، جميعهم وافقوا ولم يعترض أحد، لافتا إلى أن الجلسة تتعلق بما يحدث في حدودنا الغربية ووجود جماعات إرهابية متشددة هناك، والتي أصبحت ممرا للعديد من العمليات الإرهابية التي تُمارس داخل الدولة المصرية، مؤكدا أن القوات المسلحة باتت تملك تفويضا شعبيا دستوريا من البرلمان للقيام ببعض المهام القتالية دفاعا عن الأمن القومي المصري لحدود مصر الغربية دعما لاستقرار دولة ليبيا الشقيقة.