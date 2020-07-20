الكنيسة الأرثوذكسية: نثق في القيادة السياسية ونساند جيشنا العظيم

أكد القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ثقة الكنيسة في القيادة السياسية وما تتخذه من قرارات للحفاظ على أمن مصر القومي.

وقال القس بولس حليم، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الكنيسة تساند "جيشنا العظيم في كل خطواته للدفاع عن أمن مصر وسلامته".

وكان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.