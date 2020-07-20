أثناء استحمامه.. غرق طالب في ترعة البحر الصغير بالدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، اليوم، جثة طالب بالشهادة الإعدادية غرق في مياه ترعة "البحر الصغير" أمام قرية "الدراكسة"، بمركز منية النصر.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منية النصر، ببلاغ من أهالي قرية "الدراكسة" بدائرة المركز، بغرق طالب أثناء الاستحمام مع بعض رفقائه في ترعة "البحر الصغير".

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتمكنوا بمساعدة الأهالي الذين هرعوا للبحث عن الغريق، من انتشال الجثة.

وبالفحص، تبين أن الجثة لطالب يدعى "بلال ع. ف"، 15 سنة، بالصف الثالث الإعدادي.

وباستدعاء مفتش الصحة، أكد أن سبب الوفاة "اسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.