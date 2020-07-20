"تعليم مطروح" و"الأبنية التعليمية" تبحثان خطة تطوير المدارس

استعرض الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، خلال اجتماعه مع المهندس حسن سلامة مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، خطة رفع كفاءة وتطوير المدارس للعام 2020 / 2021.

وناقش الاجتماع سُبل زيادة نسب التحاق الأطفال بالمدارس الرسمية لغات بالمحافظة، وإجراءات تنفيذ خطة العام الجاري.

وتطرق الاجتماع لضرورة وجود حلول سريعة وجذرية لحل مشكلة الكثافات الطلابية بالمدارس الرسمية، وسبل توفير الفراغات بها، لاستيعاب الأطفال الذين يتخطي سنهم خمس سنوات، لتحقيق مبدأ حق التعليم للجميع، وتوفير خدمة تعليمية متميزة بالتعليم التجريبي الذى يشهد إقبالًا شديدًا فى السنوات الأخيرة.