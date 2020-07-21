عماد أديب: ما تقوم به تركيا ليست مجرد مغامرة حمقاء.. تهديد وجودي

قال الكاتب الصحفي عماد أديب، إن البرلمان المصري، استحق أن يكون معبرًا عن كل المصريين، وعن حالة اصطفاف وطني حقيقية، نتيجة وجود خطر وجودي، يتهدد حدود مصر ومصالحها، من خلال عمل شرير مدبر، يهدف إلى الإضرار بالمصالح المصرية، سواء الأمنية والعسكرية والحدودية، وثروات مصر في منطقة شرق المتوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "on"، أن ما تقوم به تركيا في ليبيا، لا يعتبر مجرد مغامرة حمقاء، لكنها تمثل تهديدًا وجوديًا لمصر.

وتابع، أن جلسة البرلمان اليوم، أعطت صك الشرعية الشعبية والسند الدستوري، أن قوات مصر المسلحة، وقائدها الأعلى والحكومة المصرية، حق تحريك القوات إلى ليبيا.

وأردف، أن بيان مجلس النواب صيغ باحتراف شديد، حيث إنه تفويض حرب صيغ بشكل قانوني ودستوري يتفق مع روح الدستور، حيث حدد التفويض الذي أعطى من البرلمان للقوات المسلحة، المهام القتالية والمكان الذي تتوجه إليه وهو الجبهة الاستراتيجية الغربية وطبيعة المهمة، وهو القضاء على الميليشيات الإرهابية، حيث ستحدد القوات الفترة الزمنية التي تنهي فيه مهمتها وتعود مرة أخرى إلى أرض الوطن.