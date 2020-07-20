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مصر للطيران: عدد الرحلات اليومية سيزيد إلى 30 مطلع أغسطس المقبل

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محمد عزالدين
10:08 م | الإثنين 20 يوليو 2020
مصر للطيران

مصر للطيران

قال الكابتن رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الطاقة التشغيلية الحالية للشركة لا تتعدى 20% من التشغيل الطبيعي ما قبل كورونا، إذ كانت الشركة تعمل بمعدل 80 رحلة يومية بينما حاليا لا تتعدى الرحلات من 20 إلى 25 رحلة يومية وهي تشكل نسبة ضعيفة ونسعى لزيادتها الفترة المقبلة.

وأضاف "زكريا" خلال اتصال عبر "الفيديو كونفرانس" ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه ابتداء من مطلع أغسطس المقبل ستزيد عدد الرحلات لـ 35 واجهة في حدود 30 رحلة يوميا، مؤكدا أن هناك بعد الدول مازالت تغلق حركة الطيران، "أي دولة بتفتح الحركة وبنوجه لها علطول مع تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأشار إلى أنه جرى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة الركاب ابتداء من دخول الراكب للمطار بقياس درجة حرارته، بحيث إن زادت عن 38 درجة يُمنع من السفر، كما جرى تقليل التعامل البشري مع المتعاملين في المطار، إذ يتم إصدار بطاقات الصعود أوتوماتيكيا دون التعامل مع أي من العاملين في المطار.

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