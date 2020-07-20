مصر للطيران تسيّر 9 رحلات دولية اليوم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنّها تسير اليوم 9 رحلات جوية بمعدل رحلة واحدة إلى "لندن - باريس - كوبنهاجن - البحرين - بيروت - ابوظبي - الخرطوم"، ورحلتين إلى دبي، لنقل نحو 1300 راكب، وذلك بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوي، ورحلات استثنائية إلى الكويت وجدة والمدينة المنورة والدمام.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنّ اليوم يشهد أقل عدد رحلات منذ مطلع يوليو الحالي، إذ شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية تشغيل رحلات بما لا يقل عن 18 رحلة.

وتتخذ سلطات الطيران المدني، الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس الكورونا المستجد كوفيد 19، تحت إشراف أطباء الحجر الصحي.