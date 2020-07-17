"مصر للطيران" تسير 27 رحلة لنقل نحو 2500 مسافر

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنها ستسير اليوم الجمعة على مدار الـ24 ساعة القادمة 27 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "لندن - باريس - لارناكا - أثينا - ميلانو - نيويورك - جنيف - روما - فرانكفورت - اسطنبول - أمستردام - كوبنهاجن - موسكو - برلين - جوبا - ميونخ - دبي - البحرين - الشارقة - بيروت - بودابيست"، ورحلتين جويتين إلى "أبو ظبي والكويت ومسقط"، بخلاف الرحلات الداخلية والشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من "جدة والدمام والرياض"، وذلك لنقل ما يقرب من 2500 مسافر من جنسيات مختلفة.

ويستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، 68 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 10144 مسافرا، كما يغادر المطار 66 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية وعربية وإفريقية، تقل على متنها 4628 مسافرا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار ستستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة رحلات دولية من عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

واتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كما تقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.