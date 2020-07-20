تقرير: أزمة كورونا أثرت بشكل واضح على الأشخاص من عمر 20 إلى 40 سنة

كشف تقرير صادر عن الاتحاد المصرى للتأمين، عن أن الأزمة الاقتصادية في أعقاب فيروس كورونا ستؤثر على الأسواق والمجموعات الاجتماعية بشكل مختلف، وقد ظهر ذلك واضحا في جيل الألفية (عمر 20-40) والذي تأثر بشكل خاص بفقدان الدخل نسبيا وحرمانه من القدرة على بناء ثروته.

وأوضح التقرير أن العالم أصبح أكثر مساواة من حيث توزيع الثروة والدخل على مدى العقود الماضية، مع مطالبة البلدان النامية بحصة متزايدة تدريجيا من الثروة العالمية، غير أن عدم المساواة داخل الاقتصادات المتقدمة لم يتغير إلا بالكاد، بل ازداد سوءا في العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أنه بتوفير منتجات ميسورة التكلفة وابتكارية (بما في ذلك عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص)، يمكن لشركات التأمين أن تحسن قدرة الفئات الضعيفة من السكان على التكيف وأن تساعد على معالجة أوجه عدم المساواة التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من القلاقل الاجتماعية.

وأوضح التقرير، أن اكتشاف علاج لكورونا يستغرق عدة أشهر للعثور على علاج أو لقاح لفيروس كورونا فقد كانت الابتكارات الطبية تتطور بشكل سريع في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "تؤثر اللقاحات المحسنة والبرامج الصحية على متوسط عمر الإنسان، تشير بيانات البنك الدولي إلى أن متوسط عمر الإنسان بلغ 73 عاما في عام 2017 أي بزيادة 10% منذ بداية الألفية الجديدة.

ورغم ذلك ما زالت هناك دول فقيرة تظهر مؤشراتها انخفاض في متوسط عمر الإنسان والذي يتناسب مع انخفاض مصاريف الرعاية الصحية، علاوة على ذلك، فإن زيادة طول العمر تجلب أيضًا تحديات على الصعيد العالمي، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا اعتبارًا من عام 2017 ليصل إلى ما يقرب من 2.1 مليار بحلول عام 2050.