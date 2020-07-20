الصحة: نتوقع انتهاء التجارب على اللقاح الصيني بعد 3 أشهر

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل اتفاق مع الصين لجعل مصر مركزا لتصنيع لقاح كورونا بأفريقيا، قائلا إن إحدى الشركات الصينية تجري تجارب سريرية على لقاح للفيروس، مؤكدا أن الشركة في مراحلها النهائية وهي فاعلية اللقاح من عدمه، موضحا أن المرحلتين الأول والثانية استغرقتا 6 أشهر، متوقعا استغراق المرحلة الثالثة 3 أشهر.

وأضاف "مجاهد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن التجارب السريرية للقاح تجرى في الصين والبرازيل والولايات المتحدة، لافتا إلى الجانب الصيني مرحِب باشتراك مصر بالتجارب السريرية للقاح، ولكن ننتظر فاعليته.

وأشار إلى أنه جار التفاوض بأن تكون مصر أحد المراكز الدولية لتصنيع هذا اللقاح، موضحا أن شركة "فاكسيرا" التابعة للوزارة سيتم مراجعة إمكانيتها بمساعدة الجانب الصيني للاستعداد لإنتاج اللقاح، مؤكدا أنه عند إتمام الاتفاق سيكون تحت مظلة الحكومتين المصرية والصينية.