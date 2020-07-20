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"الصحة": "الذروة مش لفظ علمي ولا موجود في كليات الطب"

متحدث الصحة: لا نستطيع تحديد الذروة إلا بعد أسبوعين من انخفاض الإصابات

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شريف سليمان
05:56 م | الإثنين 20 يوليو 2020
الدكتور خالد مجاهد

الدكتور خالد مجاهد

كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة تجاوز مصر مرحلة الذروة، بالنسبة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "الذروة ده مش لفظ علمي، في كلية الطب مفيش حاجة اسمها ذروة، لكن معنى ذروة، بأننا وصلنا لأكبر عدد من الإصابات والوفيات، فإننا منقدرش نحددها، ونقول إحنا دلوقتي في الذروة، لكن بعد ما نتجاوز هذه الفترة، ونستمر في الانحسار لمدة لا تقل عن أسبوعين حتى 3 أسابيع، نقدر نقول إننا تجاوزنا فترة تزايد الإصابات والوفيات".

وتابع: أن بعض مستشفيات العزل عادت إلى نشاطها الطبيعي، كما أن هناك مستشفيات تعمل في المسارين، كورونا والخدمات الطبيعية، مشيرًا إلى أن مستشفيات العزل مثل النجيلة وهيليوبوليس وغيرها، ستعمل في الاتجاهين.

وأردف: "لو استمرينا في الالتزام، ستنعكس نتيجة هذا الأمر علينا".

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