رئيس التحرير

محمود مسلم

الصحة: نستطيع تحديد ذروة كورونا في مصر بعد أسبوع

كتب:

محمد عزالدين
08:31 م | الإثنين 20 يوليو 2020
الدكتور خالد مجاهد

الدكتور خالد مجاهد

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس "كوفيد 19" في الفترة التي تلت عيد الفطر، بسبب التزاحم الشديد للمواطنين، ولكن حاليا انخفضت الأعداد بشكل ملحوظ بل ويتم غلق مستشفيات للعزل بعد انخفاض أعداد المصابين.  

وأكد "مجاهد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه لن يستطيع الجزم بتخطي مصر الذروة أو أننا بها حاليا، متابعا: "الذروة بنقدر نعرفها لما الأعداد تستمر في الانخفاض لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، ونبدأ بعدها نقول إننا في التاريخ دة كنا في الذروة".

وتابع: "احنا حاليا بقالنا أسبوعين الإصابات بتقل باستمرار ونأمل إننا نفضل كدة، احنا بنطمن المواطنين إنه بجانب الإجراءات المتبعة من قبل المواطن أصبح لدينا خبرة كبيرة للتعامل مع فيروس كورونا".

اقرأ المزيد:

وزير جزائري: العام الدراسي المقبل سيكون استثنائيا بسبب كورونا

"سول" تعتزم إرسال مليوني كمامة إلى 28 دولة إفريقية لمواجهة كورونا

عالم فيروسات إيطالي: ليس هناك علاج فعال لـ كورونا حتى الآن

بعد انخفاض إصابات كورونا..تجهيز مستشفيات القليوبية لاستقبال كل التخصصات

الصين: الولايات المتحدة لن تستفيد من تسييس ملف كورونا

القوى العاملة بالنواب: السيسي والحكومة ساندا العمال في مواجهة كورونا