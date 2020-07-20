الصحة: نستطيع تحديد ذروة كورونا في مصر بعد أسبوع

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس "كوفيد 19" في الفترة التي تلت عيد الفطر، بسبب التزاحم الشديد للمواطنين، ولكن حاليا انخفضت الأعداد بشكل ملحوظ بل ويتم غلق مستشفيات للعزل بعد انخفاض أعداد المصابين.

وأكد "مجاهد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه لن يستطيع الجزم بتخطي مصر الذروة أو أننا بها حاليا، متابعا: "الذروة بنقدر نعرفها لما الأعداد تستمر في الانخفاض لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، ونبدأ بعدها نقول إننا في التاريخ دة كنا في الذروة".

وتابع: "احنا حاليا بقالنا أسبوعين الإصابات بتقل باستمرار ونأمل إننا نفضل كدة، احنا بنطمن المواطنين إنه بجانب الإجراءات المتبعة من قبل المواطن أصبح لدينا خبرة كبيرة للتعامل مع فيروس كورونا".