مصر للطيران: لم نرفع أسعار التذاكر رغم جائحة كورونا

قال الكابتن رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن جميع الوجبات المقدمة داخل الطائرة تكون مغلّفة ومعقمة، مع منع تقديم أي مشروبات ساخنة، أو تقديم خدمة الاطلاع على الجرائد أو المطبوعات، للحيلولة دون انتقال عدوى فيروس كورونا من التلامس.

وأشار "زكريا" خلال اتصال عبر تقنية "فيديو كونفرانس" ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إلى وضع فلاتر داخل الطائرة لتعقيم الهواء بنسبة 99% من جميع الجراثيم والميكروبات، مؤكدًا أنه لم تحدث أي مشكلات خلال الفترة الماضية أثناء الرحلات.

ولفت إلى أنه لا يوجد تباعد داخل الطائرة، موضحًا أن نسبة عدد الركاب في الطائرات تمثل 70% من مقاعدها.

وأكد أن الأسعار كما هي قبل جائحة كورونا، ولم يطرأ عليها أية زيادات، موضحًا أن الحديث عن زيادة الأسعار كان يتردد عندما كان الحديث يثار حول تشغيل الطائرات بنسبة 50% فقط، وهو ما لم يتم تطبيقه بحسب توصيات منظمة الطيران الدولية.

وذكر أنه سيتم إعادة فتح خطوط طيران لتركيا وتنزانيا والبحرين مطلع أغسطس المقبل.