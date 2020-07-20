أحمد فتحي مديرا لمرور جنوب سيناء

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا بتعيين العميد أحمد فتحي مديرًا لإدارة المرور بمحافظة جنوب سيناء، خلفًا للواء مصطفى عابدين الذي أحيل إلى المعاش في الحركة التي صدرت أول أمس.

وشغل العميد أحمد فتحي منصب وكيل إدارة المرور منذ عام تقريبًا.

وشملت حركة وزير الداخلية إحالة عدد من القيادات بمديرية أمن جنوب سيناء إلى المعاش، من بينهم اللواء السيد الرافعي حكمدار المديرية السابق، واللواء مصطفى عابدين مدير إدارة المرور، واللواء عصمت مرغني، واللواء حاتم القط، واللواء خالد المليجي، واللواء بدري عبد الرزاق، واللواء شريف التلوني، واللواء عبد الناصر المهدي.