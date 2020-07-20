قبائل جنوب سيناء تنعي مدحت السقا مساعد وزير الداخلية للأمن العام

نعى مشايخ وعقلاء محافظة جنوب سيناء، اللواء مدحت السقا وكيل إدارة التحريات بمصلحة الأمن العام، الذي وافته المنية أمس إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء تأدية عمله بمحافظة شمال سيناء، وقدمت قبائل سيناء التعازي لأسرة الشهيد الراحل ووزارة الداخلية.

وقال الشيخ سليمان أبو مشعل شيخ قبيلة القرارشة بجنوب سيناء، إن السقا كان من أفضل قيادات الداخلية التي عملت في المحافظة ويعرف عادات وتقاليد البدو، موضحا: "كنا نعتبره واحد مننا" وكان يسعى لحل الخلافات القبلية بحكمة دون أن تتفاقم.

كما نعى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الراحل قائلا: "الداخلية فقدت رجل كفاءة"، ووصفه بالقيادة الحكيمة فلم يتوانى عن خدمة المحافظة وأهلها طوال فترة عمله، وقدم التعازي لأسرته وزارة الداخلية.

وتحولت الصفحات الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لضباط وأفراد الشرطة بجنوب سيناء إلى دفتر لتقديم التعازي في الفقيد الذي شهد له الجميع بحسن الخلق وتحقيق العدالة على قدر ما استطاع.

توفي اللواء مدحت السقا مساعد المدير بقطاع الأمن العام بسيناء إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء تأدية عمله بمحافظة شمال سيناء، كان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أصدر قرارا، أمس، بتصعيد اللواء مدحت السقا إلى وكيل قطاع الأمن والتحريات للأمن بقطاع الأمن العام، وكان من المقرر أن يتسلم مهام منصبه الجديد خلال أيام.

جدير بالذكر أن اللواء مدحت السقا، كان يعمل في مديرية الأمن بجنوب سيناء منذ 10 سنوات، وتدرج في عدة مناصب بمديرية الأمن حيث شغل منصب رئيس فرع البحث الجنائي خليج العقبة، ثم مفتش الأمن العام بجنوب سيناء، ثم رئيس فرع الأمن العام بجنوب سيناء، ثم مدير إدارة البحث الجنائي، وأخير مساعد المدير بقطاع الأمن العام بسيناء.