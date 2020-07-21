كرم جبر: أمن مصر القومي "مش لعبة".. وسنقطع ذراع ورقبة من يهددنا

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيؤدي لما يشبه أحداث 11 سبتمبر، فيما تقوم مصر بالدفاع عن أرضها، مضيفًا أن الرئيس التركي ما زال يبكي على أطلال دولته "البائسة" وجماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON: "حاكم تركيا جمع الإرهابيين من كل مستنقعات العالم، ويحاول إقناع الرأي العام العالمي بأنه يحاول حماية العالم من الإرهاب بالتحالف مع الإرهابيين".

وأضاف: "الإرهاب لا وطن له، وعندما تدخل مصر ليبيا، فإنها تدافع عن أرضها، ومن يحاول اختراق الجبهة الغربية ستحول مصر موقعه لمقبرة".

وأكد أن الجيش المصري الأقوى إفريقيا وفي الشرق الأوسط، ويستطيع أن يقطع ذراع ورقبة من يهدد أمن مصر القومي، مضيفًا أن :"الأمن القومي المصري مش لعبة، ونناشد كافة وسائل الإعلام الالتزام بكافة ضوابط النشر".

وأشاد بمجلس النواب الحالي، قائلًا" البرلمان الحالي هو برلمان المهام الصعبة، ومن أهم البرلمانات فى الحياة النيابية المصرية، حيث أدي مهامه بنجاح كبير".