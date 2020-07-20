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والد الطفل "مصطفى" ضحية الطائرة الورقية يكشف تفاصيل الواقعة

كتب:

محمد عزالدين
10:47 م | الإثنين 20 يوليو 2020
الطفل مصطفى

الطفل مصطفى

كشف محمد سليمان، والد الطفل "مصطفى"، تفاصيل سقوط نجله، بعد اختلال توازنه أثناء لعبة بالطائرة الورقية، قائلا: "ابني كان رايح يزور صاحبه المريض في بيته، والده طلعهم فوق السطح، عشان يلعبوا في الهواء، وأنا كنت في الشغل في مكتبي، جالي تليفون من طفل صغير صاحب ابني، وقالي تعالى مصطفى وقع".      

وتابع "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "جريت من المكتب لمكان الحادثة، لقيت الولد مرمي على الأرض، وأبو المريض عنده عربية تحت البيت وخايف يشيله، لو كان ابنه مكنش استنى عربية الإسعاف تشيله، الولد جاله نزيف داخلي في المخ".

وواصل: "أنا قافل على ابني 4 شهور عشان كورونا، وعشان جاله اكتئاب أنا وديته لصاحبه بالكمامة بتاعته، وقولت له روح زور صاحبك يا حبيبي التعبان ونص ساعة وتيجي، بس هل يعقل لما يجي ضيف لحد بدل ما يستقبله يقوله أطلع في السطوح في مكان من غير سور، ويسيبه ساعة ونص عقبال ما تيجي الإسعاف؟".

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