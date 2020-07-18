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منع مرور "الكارو" بشوارع بني سويف الرئيسية وحظر الطائرات الورقية

كتب:

عمرو رجب
06:07 م | السبت 18 يوليو 2020
جانب من اجتماع محافظ بني سويف بالسكرتير العام

جانب من اجتماع محافظ بني سويف بالسكرتير العام

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإصدار كتاب دوري وتعميمه على مستوى الوحدات المحلية السبع، يتضمن حظر استخدام الطائرات الورقية، ومنع مرور عربات الكارو والحنطور بمنطقة كورنيش النيل والشوارع الرئيسية بالمدن، وذلك بسبب التأثير السلبي لهذه العربات على المظهر الحضاري بشكل عام، وكذلك على حركة السير والمرور.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ باللواء هشام شادي السكرتير العام، لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات، وما يُستجد من أعمال وقرارات، وتقارير المتابعة اليومية لمستوى الخدمات، والحالة العامة بالشارع السويفي.

 

 