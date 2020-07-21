7 خطوات لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن باب التصالح وفق القانون في مخالفات البناء مفتوح حتى 30 سبتمبر المقبل، داعيا أصحاب مخالفات البناء إلى الإسراع لتقديم طلبات التصالح لتوفيق أوضاعهم.

وأضاف قاسم لـ "الوطن"، أن طلب التصالح لايقبل دون سداد 25% قيمة جدية التصالح، لافتا إلى أن الخطوات المتبعة لتقديم طلب التصالح كالتالي:

-صورة بطاقة الرقم القومى

-المستند الدال على صفة مقدم الطلب

- المستندات الدالة على أن المخالفة تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح

-نسختان من الرسوم المعمارية للمبنى معتمدة من مكتب هندسى

-نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء

- تقرير معتمد من نقابة المهندسين بشأن السلامة الإنشائية للعقار

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.