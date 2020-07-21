صاحب عقار يتكفل بقيمة التصالح عن ساكنيه: اتضحك عليا

تحدث مصطفى الطوخي، صاحب عقار مخالف، عن تفاصيل مطالبته لسكان العقار بعدم دفع تكاليف التصالح مع الدولة على أن يقوم هو بتحملها، فقال "اللي داق الظلم ميحبش حد يدوقه، أنا دوقت الظلم من الناس اللى شاركوني في البناء، منهم لله وربنا يجازيهم على اللي عملوه فيا"، موضحًا أنه ليس مقاولا بل تاجر قماش كان يملك قطعة أرض لا يستطيع بنائها فشاركه أربعة مقاولين على البناء مقابل الحصول على وحدات سكنية.

وأضاف "الطوخي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "أنا عملت كتير للبلد وأنا مش بحب أقول عملت إيه، أنا ممكن أموت فدا مصر، العقارات المخالفة دي خطة مدروسة وخيانة داخلية، اللي اشترى شقة وجاب من قوت عياله ويخدها قسط ولما ييجي يشم نفسه على ما يدخل الشقة، أجي أقوله هات؟ مينفعش، اللي عمل الجريمة هو اللي يتصالح، أنا بسأل كل المسؤولين على مستوى مصر، مين اللي عمل الجريمة؟".

وأوضح صاحب العقار المخالف، أن المرتشين في المحليات والمقاولين هم وراء تلك المخالفات رغم أن المقاولين يملكون مليارات الجنيهات ولكن يستخسروا أن يدفعوا للدولة المصرية حقها، "كاسبين 10 ملايين جنيه في العمارة، إية المشكلة لما يدفعوا 2 مليون، هما أساسًا إخوان، وحياة أولادي هما الأخوان، ضحكوا عليا بالصلاة والصوم وكل ما اتكلم معاهم يقولوا لي الظهر أذن وشوية العصر أذن، كل الناس اللي بتخالف من المقاولين دول أخوان".

وتابع: "قالوا لي عاوزين ندفع لشقة ولا اثنين مصالحة ونلم من السكان فلوس التصالح، أنا قولتلهم لا، أنا محروق منهم أنا بقيت مديون بسببهم، كنت معلم وصاحب شغل، العقار أرضي و12 دورا، والرخصة طالعة أرضي وأربعة، باعوا الوحدات اللي تخصهم بـ 14 مليونا، بس أنا اللي هدفع لأني كروديا اللي انضحك عليه، خدوا فلوسي ونفضوني".

وعن موقف المحليات أثناء بناء العقار، قال: "بياخدوا 20 ألف جنيه على كل دور قدام عنينا، الدولة كانت ضعيفة، أحنا كلنا ورا دلوقتي وراء الرئيس السيسي مش هيتشغل لوحده، إذا ما كنش فيه وطنيين يخافوا على البلد ويشتغلوا إيد واحدة مع الرئيس هتضيع منا مصر، مصر علمت الناس الهندسة والطب وأم الحضارة و7 آلاف سنة".