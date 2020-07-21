نبيلة عبيد تكشف كواليس حصولها على لقب نجمة مصر الأولى

كشفت الفنانة نبيلة عبيد، أنها حصلت على لقب نجمة مصر الأولى في أعقاب قيامها بدور في فيلم باسم "التحدي"، مع إيناس الدغيدي ومن تأليف مصطفى محرم، كاشفة أنها شعرت بقلق وتردد حينها من أقاويل الوسط الفني عندما تحصل على اللقب.

وسردت الفنانة في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي كواليس حصولها على اللقب قائلة "في فيلم التحدي قالي المنتج وقتها نصاً: لما بيجوا يشتروا فيلم لنبيلة عبيد ببيع معاه عشر أفلام فبصلته باستغراب قالي: وقتها أيوه إنتي راسمال.. أنا هديكي لقب نجمة مصر الأولى وكان ذلك عبر مكالمة هاتفية.. وقتها قلتله من فضلك إديني فرصة أفكر بس".

وتابعت: "رجعت لصديق وسألته قالي حقك أنتي عملتي أفلام كتيرة وكنت وقتها مسافرة للولايات المتحدة للتكريم وقال لي المنتج وقتها بسرعة لازم أعمل الافيشات واحط اللقب فواقفت... كنت خايفة " مؤكدة أن اللقب صاحبه تقديم أفلام ذات مستوى عال من الرقي والجودة حتى لايكون اللقب فقط.