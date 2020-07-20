نبيلة عبيد: عبدالرحمن أبو زهرة فنان كبير ومن حقه يزعل

علقت الفنانة نبيلة عبيد على أزمة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، قائلةً: "عنده حق يزعل لأنه فنان كبير لازم يزعل لأنه فنان عظيم".

وأضافت عبيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "الكبار بره بيتكتبلهم أعمال مخصوص مقارنة بمصر التي تهتم حالياً بالأجيال الصغيرة، وهذا لم يكن موجوداً في الأجيال الفنية السابقة حيث إنها شخصياً عملت مع كل الأجيال.. يمكن الدنيا اتغيرت".

ورفضت الفنانة نبيلة عبيد تحويل كتاب "سينما نبيلة عبيد" إلى فيلم على غرار حياة أحمد زكي: "ماحبش يتعمل عني حاجة".

وكشفت أنها ستقوم بكتابة مذكراتها: "هكتب مذكراتي سواء في كتاب أو سأقوم بتصويرها بالكاميرا وهحكيها بنفسي لأتركها لتعليم الأجيال القادمة إيه اللي مريت به والصعوبات اللي واجهتها وأعتقد ده سيفيد الأجيال الجديدة ومش هتكلم عن حاجة في حياتي الشخصية لأنه ببساطة حياتي الشخصية عبارة عن شغلي".