أمير طعيمة يعلن أسماء الأغاني التي شارك بها في ألبوم إليسا الجديد

أعلن الشاعر أمير طعيمة عبر موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة "تويتر" أسماء الأغاني التي تعامل فيهم مع المطربة إليسا في ألبومها الجديد

وكتب "أمير" عبر تويتر: "‏ردا على سؤالكم عّن الأغاني الخاصة بي في ألبوم صديقتي العزيزة الفنانة الكبيرة⁦‪إليسا ‬⁩ مشارك بأغنيتين بحبهم جدا "انا شبه نسيتك"، ألحان ⁦‪وليد سعد،‬⁩ ‏و"حبة اهتمام"، ألحان ⁦‪زياد برجي ‬⁩ ‏والأغنيتين من توزيع أحمد إبراهيم، وأنا شخصيا مستنيهم ومستني الألبوم كله أكتر منكم".

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا عن اسم ألبومها الجديد الذى من المقرر أن يطلق بعد أيام حيث اختارت له اسم "صاحبة رأي".

وظهرت إليسا على بوستر الألبوم وهي نائمة على سرير ومغطاة، وتظهر أجزاء من جسدها.