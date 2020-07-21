خالد سليم: المايك والحفلات والجمهور وحشوني

أعلن المطرب خالد سليم، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" عن اشتياقه للحفلات والجمهور، خاصة بعد فترة توقف طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "سليم" على صفحته بتويتر: "الجمهور.. المايك.. الحفلات أكتر 3 كلمات وحشوني الفترة اللي فاتت، إن شاء الله الفترة دي تخلص ونرجع نتجمع من تاني ونغني سوا".

وكان خالد سليم قد كشف مؤخرا عن نجاح تحدى أغنيته الجديدة "اللى فات مات"، حيث حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة على تطبيق تيك توك، ونالت إعجاب جمهوره وتفاعل معها.