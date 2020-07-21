عفاف مصطفى: أنا في سن الستين ومعنديش صحة للشهرة

قالت الفنانة عفاف مصطفى، إنها لا تسعى للشهرة مطلقا عندما قامت بانتقاد الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، لافتة إلى أنها كانت تعمل على تصفية حساب ولكن الأمر تطور بشكل كبير بسبب الجمهور العريض لأبو زهرة، "أنا في سن الستين ومعنديش صحة للشهرة في هذا السن".

وأضافت "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري": "حبيت آخد بتاري فربنا جزاني وده درس ليا لا يمكن أن أنساه"، موضحة أن تصريح الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، خلال رده على الانتقادات عندما قال "حسبي الله ونعم الوكيل" أوجعها بشدة.

وتابعت: "كلمته وجعتني جداً أنا جبلة وأقدر أتحمل لكن بنتي منهارة"، مناشدة أبو زهرة أن يتقبل اعتذارها: "أنا آسفة إني صفيت حسابي وبعتذر ليك تاني وتالت ورابع و متزعلش يا حبيبي".