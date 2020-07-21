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الأزهر يدعم القيادة المصرية في الحفاظ على أمن مصر القومي

الأزهر يشدد على ضرورة الوعي بالمخاطر والتحديات التي تواجهها مصر

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
12:41 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
شيخ الأزهر

شيخ الأزهر

أكد الأزهر الشريف دعمه للقيادة المصرية في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها، والتصدي لكافة التهديدات الخارجية

وشدد على ضرورة الوعي بالمخاطر والتحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، وضرورة الاصطفاف والتكاتف يدا واحدة من أجل الوطن وجعل مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أو حسابات ضيقة.

ويشيد الأزهر بحرص مصر المستمر على الحلول السلمية كعقيدة راسخة للقوات المسلحة المصرية، سائلا المولى -عز وجل- أن يحفظ مصر وليبيا والأمة العربية من كل مكروه وسوء.

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