محمد رمضان يعلن تأجيل "الإمبراطور" لحين التفاوض مع الورثة

أعلن الفنان محمد رمضان، عن تأجيل مسلسل الإمبراطور، الذي يجسد خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، لحين التفاوض مع الورثة .

وكتب "رمضان"، عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، "تم تأجيل مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم بإذن الله (موسى) تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي.. ثقة في الله نجاح.. رمضان2021".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان أغنية "تيك توك" التى طرحها، وسوبر ساكو، وقام بإخراجها حسام الحسينى، وأصدرت على راديو أنغامى، قبل طرحها على قناته على ‏اليوتيوب. ‏