تفاصيل تأجيل محمد رمضان مشروع "الإمبراطور" عن حياة أحمد زكي

حالة من الجدل سادت الوسط الفني بمجرد إعلان الفنان محمد رمضان، عن تجسيده لحياة الفنان أحمد زكي ضمن مسلسل درامي يحمل اسم "الإمبراطور" لموسم رمضان 2021 .

واعترضت عائلة أحمد زكي على العمل، خاصة نجل شقيقة الفنان الراحل، وطالب بقراءة سيناريو المسلسل ومن بعدها سوف يقرر الموافقة من عدمها.

وعلّق "رمضان" على تلك التصريحات، حيث كتب عبر حسابه الشخصي "فيس بوك" منذ أيام: "قانونياً ليس لهم الحق، ولكن سنفعل ذلك حبا واحتراما للنجم الكبير ولعائلته الكريمة".

ولكن وبشكل مفاجئ أعلن الفنان محمد رمضان عن تأجيل مسلسل "الإمبراطور"، الذي يجسد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، لحين التفاوض مع الورثة .

وكتب "رمضان" عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، "تم تأجيل مسلسل (أحمد زكي) لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم بإذن الله (موسى) تأليف ناصر عبدالرحمن إخراج محمد سلامة، إنتاج تامر مرسي.. ثقة في الله نجاح.. رمضان 2021".