"التعليم" تناقش إجراءات تصحيح عينة علم النفس العشوائية للثانوية العامة

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع موجهي عموم ومشرفي التقدير لمادة علم النفس والاجتماع على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات تصحيح العينة العشوائية لامتحان مادة علم النفس والاجتماع للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي "2019-2020".

وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، بالحضور، مؤكّدًا أنَّ هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأكّد حجازي، ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مشددًا على أنَّ الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.

عدم احتساب درجات السؤال عند تظليل الطالب على إجابتين دون شطب أي إجابة

وشدّد حجازي، على الالتزام بالدقة في عمليات تقدير الدرجات وأعمال رصد ومراجعة أوراق إجابات الطلاب حرصًا على حقوق ومصلحة الطلاب، ومراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا كانت تظليل الطالب على إجابتين دون شطب أي إجابة فلا يحسب له هذا السؤال، أما إذا شطب الطالب إجابة منهما فيتمّ تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها، أما إذا أجاب الطالب على سؤال وتمّ اختيار إجابة، ثم جاء في المسودة وكتب إجابة أخرى لنفس السؤال فلا يحسب له هذا السؤال.

حصول الطالب على الدرجة الأعلى حال وجود إجابتين في الأسئلة المقالية

وأوضح أنَّه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتمّ تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي إجابة بالمسودة.

ووجه رئيس عام الامتحانات مراجعي التصحيح بوضع علامة المراجعة بعيدة عن الدرجة التي وضعها المصحح حتى تظل الدرجة واضحة، مشددًا على مراجعتهم الإجابات ودرجات الجمع التي وضعها المصححين، وضرورة مراجعة جمع جزئيات كل مجموعة حتى لا يحدث خطأ في الجمع لكي تتمّ عملية التقدير بدقة وعدالة.

وخلال الاجتماع، ناقشت لجنة وضع الامتحان أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير لمادة علم النفس، والذين أقروا باحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج ومتدرج من مستوي السهولة والصعوبة، وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة، ومراعاة الفروق الفردية، والإجابات من داخل الكتاب المدرسي، وعليه سيتمّ البدء في تقدير درجات العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020.

وحضر الاجتماع، الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والدكتورة فاطمة محمد رضا مدير عام تنمية مادة علم النفس والاجتماع، وأعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان، وموجهي عموم ومشرفي التقدير لمادة علم النفس والاجتماع.