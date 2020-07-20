وزير التعليم يستعرض الدروس المستفادة من تجربة مصر أثناء وباء كورونا

استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أبرز ما جاء في ندوة البنك الدولي وجامعة هارفارد و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، التي عقدت أونلاين هذا الشهر، عن التعليم في مصر والدروس المستفادة من تجربة مصر أثناء وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتطبيق التقنيات الرقمية لاستخدام التعلم والتقييم عن بعد.

وقال أندريس شلايشر، مدير التعليم والمهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي، خلال الفيديو الذي نشره الوزير على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وضعت مصر نفسها في مكانة متقدمة أهلتها لإدارة الأزمة"، حيث تساهم المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي في قياس جودة مخرجات التعليم والتنمية حول العالم، كما أنها معنيه بسياسات التعليم والارتقاء بالمهارات والابتكار ومستقبل التعليم وتخطى باحترام كبير في دوائر التعليم حول العالم.

وقال الدكتور طارق شوقي، خلال التقرير، أن مصر لم تترك أي طالب خلال الأزمة، "كل طالب تم امتحانه وتقييمه وتأهيله للعام الدراسي الجديد"، فيما قال هايمي سافدرا، المدير الدولي للتعليم بالبنك الدولي: "كان الوباء فرصة لدعم التغيير الثقافي وتشجع أولياء الأمور لقبول التطوير، وتغيير طريقة التقييم من الامتحانات الورقية إلى المشاريع البحثية".

فيما قال شلايشر، أن بنك المعرفة المصري أصبح الآن أساس العملية التعليمية، والمصدر الأول للطلاب المصريين لإتاحة المواد الدراسية، فيما تحدث شوقي عن توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في مشروع تطوير التعليم بعيدًا عن الأزمة وتحقيق الاستفادة من التجربة.