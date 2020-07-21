أستاذ الحالات الحرجة بلندن: نتائج مبشرة للمرحلة الثانية لقاح اكسفورد

أكد الدكتور حاتم سليمان، أستاذ طب الحالات الحرجة بلندن، أن دراسة جديدة تم نشرها عن لقاح فيروس كورونا بجامعة أكسفورد، مشيرًا إلى أن المرحلة الاولى الخاصة بأمان اللقاح انتهت.

وقال "سليمان" خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن المرحلة الثانية التي تم الإعلان عنها كانت عن فاعلية اللقاح والتي أظهرت نتائج جيدة حيث يؤدي العقار للمناعة وزيادة الأجسام المضادة في الجسم وتنشط المناعة داخله، مشيرًا إلى أن الدارسة تم إجراؤها على 1000 شخص في بريطانيا.

وأشار أنه سيتم الانتقال للمرحلة الثالثة للقاح وتجربته على عدد أكبر من الناس، مؤكدًا أن هذه المرحلة حال نجاحها سيتم إنتاج اللقاح وتوزيعه عالميًا، لافتًا إلى أن اختبارات اللقاح عالميًا تستغرق سنوات لكن لقاح كورونا له ظروف خاصة، مؤكدًا أن البعض يتوقع إنتاج اللقاح على نهاية العام.

وطالب "سليمان" المواطنين بالتفاؤل بشكل حذر وأن نتيجة اللقاح مبشرة وأنه سيتم الوصول لنتائج جيدة خلال الأشهر القادمة.

وتوقع إنتاج العقار في شهر سبتمبر القادم حال نجاح المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، مشددًا على أنه مازال مبكرًا الحكم على موعد إنتاجه، مشيرًا إلى أن الشئ المبشر أن نوعي مناعة تكونوا في المرضى الذين حصلوا على اللقاح معتبرًا أن ذلك شيئ مبشر ويعطي أملا للقاح ناجح لفيروس كورونا.