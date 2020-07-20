متحدث "الصحة": لا يمكن الجزم بأن لقاح أكسفورد هو الأقرب للواقع

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عددًا من دول العالم تجري تجارب على بعض اللقاحات لمجابهة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الجزم بأن لقاح أكسفورد هو الأقرب إلى الواقع قبل المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية.

وأضاف مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc": "بعد المرحلة الثالثة وثبات الأمان والفاعلية تتم المتابعة باستمرار لعام أو عامين للتأكد من استمرار الفاعلية والأمان للعقار".

وقال مجدي يوسف، مراسل قناة صدى البلد في بلجيكا، إن جامعة أكسفورد ستعلن اليوم الاثنين، عن نتائج نهائية للقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كون إعلان نتائج اللقاح تُعلن بعد ثلاث مراحل تجريبية فضلًا عن اختباره على عدد كبير من البشر.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن بلجيكا من الدول التي ساهمت في تطوير اللقاح، مؤكدًا أن خطوط الإنتاج ستبدأ فورًا في إنتاج اللقاح الجديد لكورونا حال الإعلان عنه.

وأشار إلى أنه من المتوقع توزيع الجزء الأول من إنتاج اللقاح على المنظومة الطبية حول العالم، وعندما سيصل اللقاح مصر سيتراوح سعره بين 30 إلى 35 جنيهًا، وحق إنتاج اللقاح سيمنح لأكثر من شركة ليكون متاحًا في العالم.