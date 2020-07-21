حفيد محمد نجيب: جدي أول ضابط يحصل على ليسانس حقوق و2 دبلومة

تحدث محمد يوسف محمد نجيب عن جده الرئيس الراحل محمد نجيب، مشيرًا أن جده ولد في الخرطوم عام 1901، وأن والده كان يعمل في السودان مأمورًا لمركز حلفا.

وقال "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن جده دخل الكلية الحربية عام 1918، وكان أول ضابط في الجيش المصري يحصل على ليسانس الحقوق عام 1927، ودبلوم الداراسات العليا في الاقتصاد السياسي عام 1929، وأول ضابط يحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، وكان يحضر للحصول على شهادة الدكتوراه وأن ترقيته للواء حال دون استكمال الدكتوراه بسبب انشغاله بمهام الرتبة وقتها.

وأشار "يوسف"، إلى أن جده أسس مجلة الجيش المصري عام 1937 وكان يعمل حاكما لمحافظة سيناء عام 1944، وكان مسئول عن كتيبة العريش وقائد مدرسة الضباط 1948، وأنشأ قوات الحرس الوطني وكان قائدًا لسلاح المشاة مثل والده وكان يجيد 5 لغات.

وأوضح أن جده انضم لحركة الضباط الأحرار بسبب مشاركته في حرب فلسطين وأزمة الأسلحة الفاسدة، وأن ذلك كان سبب قبوله قيادة تنظيم الضباط الأحرار.

ونقل الحفيد ما ذكرته له والدته عن تألم جده بسبب عدم ذكر اسمه في احتفالات ثورة 23 يوليو وعدم تكريمه من عام 1954 لعام 1981، وأنه كان مشطوبا تمامًا من كتب التاريخ ومن ذاكرة مصر كلها.

وأثنى الحفيد على إطلاق اسم جده على أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط، مشيرًا أن ذلك كان له أثرا كبيرا على أسرة الرئيس الراحل مستنكرًا ما يردده البعض عن أن وجود نجيب في الثورة كان شرفيًا مشيرًا أن جده ترك 4 كتب لتوضيح دوره في الثورة.

وكشف الحفيد عن امتلاكه صورة نادرة لكسوة الكعبة ومكتوب عليها اسم الرئيس المصري اللواء أركان حرب محمد نجيب مشيرًا إلى أن جده كان يتميز بالطيبة الشديدة، وكان صبورًا.

ووجه الحفيد الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والذي رد اعتبار الرئيس محمد نجيب بطريقة مشرفة، مثنيًا على آدائه في أزمة كورونا وتطوير البلاد وتطوير الجيش المصري والذي أصبح من أقوى جيوش العالم: "الحمد لله عندنا رئيس قوي قادر على اتخاذ القرار في المشاكل اللي حوالينا وانا أثق فيه جدًا" مشيدًا بإنجازاته في مصر.