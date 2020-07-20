محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى ثورة 23 المجيدة.

كما بعث محافظ بني سويف برقيات مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.