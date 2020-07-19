عبد الله عاشور يطرح مصر محلوة احتفالا بذكرى ثورة يوليو

طرح المطرب عبد الله عاشور أحدث أغنياته "مصر محلوة" من خلال قناته الرسمية على يوتيوب، كما قام بإهداءها للتليفزيون والإذاعة المصرية لتذاع لأول مرة تزامنا مع احتفالات الذكرى الـ68 لثورة يوليو المجيدة.

وتمثل الأغنية توليفة فنية تبعث الروح الوطنية في جو من الإمتاع والبهجة وذلك في إطار التعاون مع الفنان محمد نوارة والذي استمر على مدى ثلاث سنوات حتى الآن.

وقال عاشور: "جاء اختيارنا للأغنية الوطنية لأننا كأي مصري نشعر بالفخر بانتمائنا لهذا البلد ونريد أن يرى ويستشعر العالم كله ذلك، فهذه الأغنية بمثابة رسالة للعالم ليرى جمال وروعة مصر بمناظرها الخلابة وآثارها الخالدة من خلال شكل مختلف للموسيقى وخارج عن النمط المعتاد وبتشكيل جميل من موسيقى غير تقليدية من محمد نوارة وكلمات رائعة وجديدة من الشاعر أحمد جودة زكريا وإخراج مبهر من أحمد ضياء الصدر، ونحن سعداء بإهداء الأغنية إلى التليفزيون المصري بقنواته المختلفة والإذاعة المصرية ليراها ويستمع إليها الجمهور في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "أعتز جداً بالتعاون مع المبدع محمد نوارة على مدار السنوات الماضية وقد كان له دور كبير في تشجيعي لاتخاذ الخطوة ودخول المجال الفني، فعلى الرغم من حبي الشديد للفن عامة وإجادتي للغناء منذ الصغر إلا أنني اتجهت في البداية لدراسة الهندسة واستغرقت بعض الوقت لاتخاذ القرار والتوجه لاحتراف الغناء ولدي الآن رصيد لا بأس به يتمثل في 10 أغنيات منها هانت والرزق وعشان ترتاح".