الأعلى للثقافة ينظم ندوة "68 عاما على ثورة 23 يوليو" الأحد

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس، ندوة "68 عاما على ثورة 23 يوليو"، والتي تنظمها لجنة التاريخ والآثار، ومقررها الدكتور جمال شقرة بالمجلس الأعلى للثقافة، في إطار احتفالات جمهورية مصر العربية بذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وذلك يوم الأحد 26 يوليو 2020م، بقاعة المجلس.

ويدير الندوة خلف الميري، ويشارك بها عدد من المتخصصين، بينهم: الدكتور أحمد زكريا الشلق: متحدثا عن "ثورة يوليو والحياة البرلمانية في سنواتها الأولى"، والدكتور عاصم الدسوقي؛ متحدثا حول "أحوال مصر العامة قبل الثورة لتفسير قيام الثورة"، والدكتور أحمد الشربيني؛ متحدثا حول "ثورة يوليو والمسألة الاجتماعية المصرية"، الدكتور جمال شقرة بمداخلة حول: "مقدمات ثورة 23 يوليو وتشكيل تنظيم الضباط الأحرار"، ويتحدث الدكتور خلف الميري، بمداخلة بعنوان "ثورة يوليو والاتجاه شرقا".

وتعقد الندوة في قاعة المجلس ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة، على أن تعرض الندوة بعد عقدها على صفحات التواصل وقناة المجلس على يوتيوب.