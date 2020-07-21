السنيورة: مشكلات لبنان استعصت على الحل بسبب ممارسات حزب الله

تحدث رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، عن المظاهرات التي يشهدها لبنان مشيرًا إلى أن البلاد تمر بفترة صعبة جدًا من الناحية السياسية والاقتصادية والوطنية والمالية.

وقال "السنيورة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن هذه الأزمات ليست مسئولة عنها الحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية أصبحت مسؤولة عن حل هذه المشكلات التي تواجه الشعب اللبناني واصفًا هذه المشكلات بأنها استعصت على الحل بسبب القبضة الحديدية التي يمارسها حزب الله على الدولة اللبنانية.

وأشار إلى أن ما ينبغي أن تحرص عليه الدولة اللبنانية لصالح لبنان واللبنانيين في التوازن والبعد عن الاختلال والتوازن الخارجي فيما يخص علاقات لبنان الخارجية، مؤكدًا أن حزب الله اللبناني ورط لبنان في سوريا والعراق واليمن وتورطت الدولة اللبنانية وحدثت مشاكل بين لبنان وأصدقائها في العالم.

وأوضح السنيورة أن انهيار سعر الليرة اللبنانية أدى إلى حدوث انهيارات خطيرة في المستوى المعيشي لدى اللبنانيين وارتفاع نسبة التضخم.

واعتبر الحكومة الحالية مظلومة وظالمة في نفس الوقت وأنها مظلومة لأن أعضائها ليسوا بالمستوى المطلوب لمعالجة المشكلات مشيرًا أنها ليس لديها ارادة حقيقة أو رؤية أو قدرة على اتخاذ القرارات اللازمة وأنها ظالمة لأنها لا تدير الأمور وأن هناك أشخاص خارج السلطة هم من يديروا البلاد وأن المايسترو الأساسي هو حزب الله اللبناني.

واتهم السنيورة السيد حسن نصر الله رئيس حزب الله اللبناني، أنه يأخذ تعليماته من المرشد الإيراني خامنئي للعلاقة بين حزب الله وإيران.